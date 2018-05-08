Gaziantep'te Deaş'a 1 Tutuklama

Gaziantep'te Deaş'a 1 Tutuklama

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Gaziantep'te Deaş'a 1 Tutuklama

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü üyesi 2 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, diğeri ise tutuklanarak cezaevine konuldu. - Gaziantep

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