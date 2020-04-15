Gaziantep'te de Yasak İlanı Sonrası Halk Marketlere Akın Etti Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 30 büyükşehir arasında bulunan Gaziantep'te de halk marketlere hücum etti.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 30 büyükşehir arasında bulunan Gaziantep'te de halk marketlere hücum etti. Market reyonlarında ve ödeme kasalarında uzun kuyruklar oluştu. VOA Türkçe'ye konuşan Gaziantepliler, yasağın başlamasına iki saat kala ilan edilmesini eleştirdi Kaynak: DailyMotion.com