Gaziantep'te de Yasak İlanı Sonrası Halk Marketlere Akın Etti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep'te de Yasak İlanı Sonrası Halk Marketlere Akın Etti - Haberler
Gaziantep, Güncel

Gaziantep'te de Yasak İlanı Sonrası Halk Marketlere Akın Etti

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 30 büyükşehir arasında bulunan Gaziantep'te de halk marketlere hücum etti.

15.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:48

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 30 büyükşehir arasında bulunan Gaziantep'te de halk marketlere hücum etti. Market reyonlarında ve ödeme kasalarında uzun kuyruklar oluştu. VOA Türkçe'ye konuşan Gaziantepliler, yasağın başlamasına iki saat kala ilan edilmesini eleştirdi

Gaziantep'te de Yasak İlanı Sonrası Halk Marketlere Akın Etti

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu Haberler
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını sildi
İnfaz düzenlemesiyle birlikte 45 bin kişinin tahliyesi bekleniyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle birlikte 45 bin kişinin tahliyesi bekleniyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?' sorusuna yanıt verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi
Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi
Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi
Bakan Koca, 'Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi' iddialarına cevap verdi
Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi
Trump'ın 'Koronavirüsün tedavisinde etkili' diyerek övdüğü ilacın testlerinde denekler öldü
Trump'ın "Koronavirüsün tedavisinde etkili" diyerek övdüğü ilacın testlerinde denekler öldü
ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör
ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör
Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu
Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu
Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı
Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı
New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok
New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı
Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı
Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
İletişim Başkanı Altun'un avukatından 'Boğaz'da kaçak var' haberlerine tepki: İddialar hakikat dışı
İletişim Başkanı Altun'un avukatından "Boğaz'da kaçak var" haberlerine tepki: İddialar hakikat dışı
Koronavirüs nedeniyle IMF'den 100 ülke yardım istedi
Koronavirüs nedeniyle IMF'den 100 ülke yardım istedi
Süleyman Soylu'yu ağlatan şehit babası konuştu: Soylu mert adam, arkasındayız
Süleyman Soylu'yu ağlatan şehit babası konuştu: Soylu mert adam, arkasındayız
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsle mücadelede '15 dakika' kuralına işaret etti
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsle mücadelede '15 dakika' kuralına işaret etti
Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu
Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi
İtalya'dan çarpıcı koronavirüs raporu: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor
İtalya'dan çarpıcı koronavirüs raporu: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Tarkan Şeyma Subaşı
Spor Falcao Lionel Messi Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Tbmm Nisan İnfaz Futbolcu
Şu an buradasınız: Gaziantep'te de Yasak İlanı Sonrası Halk Marketlere Akın Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 10:27:02. #1.14#
title