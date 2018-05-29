Gaziantep'te de Üzüm Bağları Kuruyor

Güneydoğu'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden sonra Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de üzüm bağları kuruyarak yok oluyor. Çeşitli iddiaların ortaya atıldığı durumla ilgili inceleme yapan ekipler, olayın bir çeşit hastalıktan kaynaklandığını belirledi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üzüm bağları kuruyor. Çiftçiler ilk defa karşılaştıkları olaya anlam veremezken, sebebi konusunda ise çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Kimilerine göre aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle bağların kuruduğu belirtilirken, bazı çiftçiler ise Suriye'deki savaşta kullanıldığı ileri sürülen kimyasal silahlardan ağaçların kuruduğunu ileri sürdü. Kimileri bu durumu son dönemlerde etkili olan aşırı yağışlara bağlarken, bazıları ise üzüm bağlarında görülen bir hastalıktan kaynaklandığını kaydetti. Kilis ve Hatay tarafında da bilinmeyen nedenle üzüm bağlarının yok olmaya başladığını savunan çiftçiler, en son ise Şanlıurfa Siverek'teki bağlarda benzer türden şikayetler duyduklarını ifade etti. Mayıs ayında görülmeye başlanan durum nedeniyle çiftçi büyük panik yaşarken, yetkililerden yardım istedi. İlçe Tarım Müdürlüğü ziraat mühendisleri tarafından İslahiye Aşağıbilenler, Sulamara, Boğaziçi mevkilerindeki üzüm bağlarında inceleme başlatıldı.

İncelemeler sonrası ilçede yaklaşık 2 bin 500 dekarlık alanda binlerce üzüm bağının kuruduğu belirtilirken, bağ mildiyösü olarak bilinen bir mantar hastalığı olduğu tespit edildi. Görevliler mahalle camilerinde çiftçilerle toplantılar yaparak, hastalığa karşı uyarılarda bulundu. İlaçlama ve hastalıkla mücadele konusunda da bilgi veren ekipler, imamların da camilerden anons yaparak bağcıları ilaçlama konusunda uyarmalarını istedi. - GAZİANTEP