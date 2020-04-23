Gaziantep'te de Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri ve polis araçlarıyla kortej geçişi... Okul bahçesinde İstiklal Marşı okunması Polis aracı megafonunda İstiklal Marşı çalınması Havai fişek gösterisi Afyonkarahisar'da, Selçuklu İlkokulunun bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uyarak toplanan yaklaşık 50 kişi, saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı okudu.

Okul bahçesinde İstiklal Marşı okunması

Polis aracı megafonunda İstiklal Marşı çalınması

Havai fişek gösterisi Afyonkarahisar'da, Selçuklu İlkokulunun bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uyarak toplanan yaklaşık 50 kişi, saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı okudu.

Evlerinin balkonlarından etkinliğe katılan aileler ise çocuklarıyla ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'na katıldı.

Polis araçlarından da megafon yardımıyla seslendirilen İstiklal Marşı'nın ardından bazı vatandaşlar araçlarıyla küçük konvoylar halinde korna çalarak kutlama yaptı.

Kaynak: AA