Gaziantep'te dayısının tüfekle vurduğu kişi hayatını kaybetti

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dün çıkan kavgada, dayısı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Ocaklar Mahallesi'nde husumetli oldukları öğrenilen A.Ö. ile yeğeni Ö.Ö. (27) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında tüfekle ağır yaralan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.Ö, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ö.Ö'nün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

A.Ö'nün yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.