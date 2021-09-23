Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Dayısı tarafından silahla vurulan yeğen ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Dayısı tarafından silahla vurulan yeğen ağır yaralandı

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan kavgada dayısı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan kavgada dayısı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

Ocaklar Mahallesi'nde husumetli oldukları öğrenilen A.Ö. ile yeğeni Ö.Ö. (27) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfekle ağır yaralanan Ö.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi alırken, kaçan dayının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Dayısı tarafından silahla vurulan yeğen ağır yaralandı

Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Dayısı tarafından silahla vurulan yeğen ağır yaralandı

Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Dayısı tarafından silahla vurulan yeğen ağır yaralandı

Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Dayısı tarafından silahla vurulan yeğen ağır yaralandı

Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Dayısı tarafından silahla vurulan yeğen ağır yaralandı

Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Dayısı tarafından silahla vurulan yeğen ağır yaralandı
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Cansu Dere İrem Derici Şevval Şahin İbrahim Tatlıses
Spor Lionel Messi Mesut Özil Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Cengiz Ergün Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Münir Karaloğlu Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Dayısı tarafından silahla vurulan yeğen ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 17:09:16. #1.11#