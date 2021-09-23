Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Dayısı tarafından silahla vurulan yeğen ağır yaralandı
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan kavgada dayısı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.
ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan kavgada dayısı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.
Ocaklar Mahallesi'nde husumetli oldukları öğrenilen A.Ö. ile yeğeni Ö.Ö. (27) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Pompalı tüfekle ağır yaralanan Ö.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi alırken, kaçan dayının yakalanması için çalışma başlatıldı.