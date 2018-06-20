Eşinin Ailesini Katleden Damat Cinnetinde Kayınbirader, Ölü Taklidi Yaparak Kurtulmuş!
Gaziantep'te cinnet getirip eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini öldüren damat, 1 yaşındaki kızını kaçırmıştı. Damadın kayınbiraderini de vurduğu ancak gencin dakikalarca ölü taklidi yaparak kurtulduğu ortaya çıktı.
Gaziantep'te özel güvenlik görevlisi pompalı tüfek ile ateş ederek ayrı yaşadığı eşini, kayınvalidesini, kayın pederini öldürüp 1 yaşındaki kızını kaçırmıştı. Damadın evde, kayınbiraderini de vurduğu gencin ölü taklidi yaparak kurtulduğu ortaya çıktı.
AYRI YAŞADIĞI EŞİYLE KONUŞMAYA GİTTİ
Gaziantep'in Nizip ilçesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki Eyyüp Y, evinden aldığı pompalı tüfek ile Bahçeli Mahallesi'ndeki kayınpederi ile yaşayan ve boşanma aşamasındaki eşi Gülşen'in bulunduğu eve gitti.
EŞİNİ, KAYINPEDERİNİ, KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRÜP KIZINI KAÇIRDI
Eşi ve ailesi ile tartışmaya başlayan damat, yanındaki pompalı tüfek ile evin içerisindeki eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderine ateş açtı. Olayda eşi Gülşen, 48 yaşındaki kayınbaba Bekir, kayınvalide Gülsüm Köse olay yerinde yaşamını kaybederken, kayınbirader Yunus Köse ise ağır yaralı olarak kurtuldu.
Olayın ardından evde bulunan 1 yaşındaki kızını da alan Eyyüp Y, evdekilerin öldüğünü düşünerek evden ayrıldı.
VURULAN KAYINBİRADERİ DAKİKALARCA ÖLÜ TAKLİDİ YAPMIŞ
Olayda Eyyüp Y'nin açtığı ateş sonucu yaralanan kayınbirader Yunus Köse'nin, yaralandıktan hemen sonra ölü taklidi yaptığı öğrenildi. Dakikalarca hareketsiz yatan Yunus Köse, Eyyüp Y'nin evden çıkmasının ardından komşularından ve sağlık ekiplerinden yardım istediği ileri sürüldü.
Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kayıplara karışan Eyyüp Y'yi arama çalışmalarına başladığı öğrenildi.
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ulan manyak cinnet geçirdiğinde ilk önce kendini öldürseydin. manyak olduğun için aklına gelmemiştir. kimbilir kadına neler yaptın. kadın çocuğu ile birlikte ailesinin evine sığınmak zorunda kalmış. manyağın ailesi utanın böyle bir evlat yetişdirdiğiniz için. bu adamı evlatlıktan reddetmeseniz savunursanız siz de bu suça ortak olursunuzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HOROZDAN KURTULMAK İSTEYEN TAVUK GELDİ GÖZÜMÜN ÖNÜNE :(Cevap Yaz Yayından Kaldır