Eşinin Ailesini Katleden Damat Cinnetinde Kayınbirader, Ölü Taklidi Yaparak Kurtulmuş!

Gaziantep'te özel güvenlik görevlisi pompalı tüfek ile ateş ederek ayrı yaşadığı eşini, kayınvalidesini, kayın pederini öldürüp 1 yaşındaki kızını kaçırmıştı. Damadın evde, kayınbiraderini de vurduğu gencin ölü taklidi yaparak kurtulduğu ortaya çıktı.

AYRI YAŞADIĞI EŞİYLE KONUŞMAYA GİTTİ

Gaziantep'in Nizip ilçesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki Eyyüp Y, evinden aldığı pompalı tüfek ile Bahçeli Mahallesi'ndeki kayınpederi ile yaşayan ve boşanma aşamasındaki eşi Gülşen'in bulunduğu eve gitti.

EŞİNİ, KAYINPEDERİNİ, KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRÜP KIZINI KAÇIRDI

Eşi ve ailesi ile tartışmaya başlayan damat, yanındaki pompalı tüfek ile evin içerisindeki eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderine ateş açtı. Olayda eşi Gülşen, 48 yaşındaki kayınbaba Bekir, kayınvalide Gülsüm Köse olay yerinde yaşamını kaybederken, kayınbirader Yunus Köse ise ağır yaralı olarak kurtuldu.

Olayın ardından evde bulunan 1 yaşındaki kızını da alan Eyyüp Y, evdekilerin öldüğünü düşünerek evden ayrıldı.

VURULAN KAYINBİRADERİ DAKİKALARCA ÖLÜ TAKLİDİ YAPMIŞ

Olayda Eyyüp Y'nin açtığı ateş sonucu yaralanan kayınbirader Yunus Köse'nin, yaralandıktan hemen sonra ölü taklidi yaptığı öğrenildi. Dakikalarca hareketsiz yatan Yunus Köse, Eyyüp Y'nin evden çıkmasının ardından komşularından ve sağlık ekiplerinden yardım istediği ileri sürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kayıplara karışan Eyyüp Y'yi arama çalışmalarına başladığı öğrenildi.