Gaziantep'te Cumhuriyet Kutlamaları

Şahinbey Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda doğa sporları etkinlikleri düzenledi.

Yeşilvadi Parkı'nda düzenlenen kutlamalara, AFAD, AKUT, Zirve Dağcılık Doğa Sporları Kulübü Derneği, Sprint Gençlik ve Spor Kulübü, Gaziantep Üniversitesi Dağcılık ve Yamaç Paraşütü ekipleri katıldı.

Burada konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yeşilvadi Parkı'nda birçok spor dalının yapılabildiğini belirterek, Türkiye'nin en büyük parkı olduğunu anımsattı.

Parkın içerisinde her türlü sportif aktivitenin yapılabileceği alanlar olduğunu belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Mevcut spor alanlarına yeni ilaveler yapıyoruz. Dağ Bisikleti, dağcılık, doğa yürüyüşleri ve yamaç paraşütüyle Yeşilvadi Parkımızı bu spor dallarıyla tanıştırmış oluyoruz. Bu anlamda bize destek veren kuruluşlarımız bulunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında da gençlerimizle bir araya geldik. Amacımız her türlü sporun Gaziantep'te ve özelliklede bu şehrin merkezinde olan Yeşilvadi Parkımızda yapılmasını sağlamak. Örneğin dağcılık ve yamaç paraşütü yapmak istediğinizde kilometrelerce yol gitmeniz lazım. Ama burası Gaziantep ve Şahinbey için büyük bir fırsat. Şehrin merkezinde bu tür aktivitelerin yapılacak alanın olması çok büyük bir şans inşallah bunu değerlendirerek gençlerimizi bu sporlarla da tanıştırmış olacağız."

AKUT ekip lideri Tolga Akpınar, doğa sporları için çok güzel bir alan oluşturulduğunu belirterek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.