Gaziantep'te "Cumhuriyet İçin Pedalla" Bisiklet Turu

Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen vatandaşlar, Demokrasi Meydanı'ndan Şahinbey Anıtı'na kadar pedal çevirdi.

Şahinbey Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tur öncesi yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 95. yılında belediye olarak gençlerle bisiklet turu düzenlediklerini söyledi.

Demokrasi Meydanı'nda başlayan turun Şahinbey'in Anıtı'nda son bulacağını ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 95. yılını kutluyoruz. Cumhuriyeti bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarımızı arz ediyoruz. Çanakkale'deki 253 bin, Gaziantep'teki 6 bin 317 ve Türkiye'nin birçok noktasında vatan savunmasında canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim onların şefaatlerine bizleri nail eylesin. Etkinliğimize katılan vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize de teşekkür ediyorum."