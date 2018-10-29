Gaziantep'te Cumhuriyet Bayramı

GAZİANTEP'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle valilikte tebrikler kabul edildi.

Gaziantep Valiliği'nde yapılan programda Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, kent protokolü ve halkın bayram tebriklerini kabul etti. Tebrikleri kabulde misafirlere kolonya ve şeker ikram edildi.