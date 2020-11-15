Çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

15.11.2020 22:07 | Son Güncelleme: 15.11.2020 22:31

Gaziantep'te çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Şehirgösteren mevkisinde Mustafa Öğüt yönetimindeki 36 AS 570 plakalı otomobil, alt yapı çalışmaları kapsamında kazılan çukura düştü.

Araçta bulunan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Öğüt

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