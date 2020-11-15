Çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
15.11.2020 22:07 | Son Güncelleme: 15.11.2020 22:31
Gaziantep'te çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'te çukura düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Şehirgösteren mevkisinde Mustafa Öğüt yönetimindeki 36 AS 570 plakalı otomobil, alt yapı çalışmaları kapsamında kazılan çukura düştü.
Araçta bulunan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Öğüt