Gaziantep'te çöpte bulunan bebek tedavi edilerek devlet korumasına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te çöpte bulunan bebek tedavi edilerek devlet korumasına alındı

Gaziantep'te kağıt toplayan iki kişinin çöpte bulup hastaneye getirdiği yeni doğmuş kız bebek, tedavisi tamamlanınca devlet korumasına alındı.

Gaziantep'te çöpte bulunan bebek tedavi edilerek devlet korumasına alındı
26.05.2020 12:41 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:16

Gaziantep'te kağıt toplayan iki kişinin çöpte bulup hastaneye getirdiği yeni doğmuş kız bebek, tedavisi tamamlanınca devlet korumasına alındı.

Bebeğin tedavisinin gerçekleştirildiği ANKA Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 15 gün önce çöpte bulunduğu iddiasıyla hastaneye getirilen yeni doğmuş bebek, sağlığına kavuşturuldu.

Duru adı verilen bebek, taburcu işlemlerinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Hastanenin neonatoloji uzmanı Prof. Dr. Ercan Sivaslı, Duru bebeği sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bebeğin ilk hastaneye getirildiğinde durumunun kötü olduğunu ifade eden Sivaslı, şunları kaydetti:

"Bebeğimizin yüzünün sol tarafında yaygın yüzülme, gövde ve kollarda çok sayıda çizik ve morluklar, kafatasında 2 adet kırık mevcuttu. Göbek bağı kesilen ve yarası açık bir şekilde bırakılan bebeğimizi tetanostan ve gelişmiş olan enfeksiyondan korumak için uygun ilaçlar kullandık. Tedavi süresince beslenmesine özen gösterdik ve düzenli banyosunu yaptırdık. 15 günlük tedavi sonucunda yüzündeki ve vücudundaki yaralar iyileşti. 2 kilo 590 gram olarak hastanemize getirilen bebeğimiz 2 kilo 980 gram oldu. Boyu ise 46 santimetre. Yani Duru bebeğin genel sağlık durumu iyi. Sağlık kontrollerinin takip edilmesini önererek taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim Haber
Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan yasa dışı maçı 400 kişi izledi, polis müdahale etti
Fransa'nın Strasbourg kentinde oynanan yasa dışı maçı 400 kişi izledi, polis müdahale etti
Parklarda çember, kafede paravan! İşte sosyal mesafeli yaratıcı çözümler
Parklarda çember, kafede paravan! İşte sosyal mesafeli yaratıcı çözümler
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz
Ersun Yanal, futbola geri dönmek için açık kapı bıraktı: Bu bir gerçek ki, hepimiz profesyoneliz
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Jandarmadan kaçarken şehrin giriş kapısına ok gibi saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Jandarmadan kaçarken şehrin giriş kapısına ok gibi saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor
Quaresma'dan Porto'ya dönüş sinyali: Onlara olan aşkımı herkes biliyor
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye taleplerini reddetti
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye...
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Husumetli akraba aileler arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı
Husumetli akraba aileler arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin 'FETÖ projesi' suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Jülide Sarıeroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Hazal Kaya Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Metin Oktay Sergen Yalçın Michael Jordan Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Kadın Futbol Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Gaziantep'te çöpte bulunan bebek tedavi edilerek devlet korumasına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 13:16:03. #1.15#
title