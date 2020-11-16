Gaziantep'te çöp konteynerinde bulunan kişiye valilik sahip çıktı
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Gaziantep'te çöp konteynerinde bulunan kişiye valilik sahip çıktı

16.11.2020 23:43 | Son Güncelleme: 16.11.2020 23:46
Gaziantep'te çöp konteynerinde bulunan kişiye valilik sahip çıktı

Gaziantep'te çöp konteynerinde bulunan kişi koruma altına alındı.

Gaziantep'te çöp konteynerinde bulunan kişi koruma altına alındı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alkolün etkisiyle çöp konteynerinde sızan kişinin emin ellerde olduğunu belirterek, "Tedavisi yapılıp, kendisine en uygun sosyal hizmet modeli sunulacaktır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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