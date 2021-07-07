Gaziantep'te çölyak hastasılarına glutensiz un ve makarna desteği

Şehitkamil Belediyesi, 625 çölyak hastasına glutensiz un ve makarna dağıtımı gerçekleştirdi.

Şehitkamil Belediyesi, 625 çölyak hastasına glutensiz un ve makarna dağıtımı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tespit edilen 625 çölyak hastasına 9 kilodan oluşan glutensiz un ve 2 paketten oluşan glutensiz makarna desteği sağlandı. Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası'na gelen aileler, sırasıyla paketlerini aldı.

Yardım alan Muhittin Umay, 2 yıl önce eşinin çölyak hastası olduğunu ifade ederek, "Tabi bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyorduk. Daha sonra eşimin nasıl beslenmesiyle ilgili doktorumuzun tavsiyelerine uyduk. Sağ olsun yaklaşık 1 yıldır Şehitkamil Belediyemiz tarafından her üç ayda bir ücretsiz bir şekilde glutensiz un ve makarna alıyoruz. Şehitkamil Belediyesi'nin çöylak hastalarına yapmış olduğu bu yardımlardan dolayı memnunuz. Çölyak hastalarımız için güzel bir uygulama." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz