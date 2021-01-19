Gaziantep'te çöken ağılın altında kalan kadın ve hayvanları kurtarıldı
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Gaziantep'te çöken ağılın altında kalan kadın ve hayvanları kurtarıldı

19.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:34
Gaziantep'te çöken ağılın altında kalan kadın ve hayvanları kurtarıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çöken ağılın çatısının altında kalan kadın ve hayvanları kurtarıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çöken ağılın çatısının altında kalan kadın ve hayvanları kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Uluyatır Mahallesi'nde A.F. S'ye ait ağılın çatısı yoğun kar yağışından dolayı çöktü.

Bu sırada ağılın içerisinde bulunan A.F. S. ve 200 koyunu çatının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu çatının altında kalan A.F.S. ve 200 hayvanlar bulundukları yerden çıkarıldı.

Enkaz altından çıkarılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve 3 koyunun da yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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