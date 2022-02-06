Gaziantep'te çocukların tramvayla tehlikeli yolculuğu kamerada - Haberler
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Gaziantep'te çocukların tramvayla tehlikeli yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te çocukların tramvayla tehlikeli yolculuğu kamerada

Gaziantep'te çocukların hareket halindeki tramvaya tutunarak yolculuk etmesi yürekleri ağza getirdi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te çocukların hareket halindeki tramvaya tutunarak yolculuk etmesi yürekleri ağza getirdi. O anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te hareket halindeki tramvayın arkasına tutunan iki çocuk tehlikeye aldırmadan yolculuk etti. Bir vatandaş korku dolu anları telefon kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Gazimuhtarpaşa Tramvay durağında yayalara yasak olan tramvay yoluna giren iki çocuktan tramaayın arkasına tutundu. Bir çocuk tutunamayıp bırakırken diğer çocuk ise tehlikeli yolculuğuna devam etti. Tramvaya tutunamayan çocuğun raylar arasında koşarak arkadaşını takip etmesini korku dolu gözlerler izleyen çevredeki vatandaşların yürekleri ağza geldi. Çocukların tehlikeli yolcuğu telefon kamerasına anbean yansıdı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te çocukların tramvayla tehlikeli yolculuğu kamerada

Gaziantep'te çocukların tramvayla tehlikeli yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Gaziantep, Tramvay, Çocuk, 3. Sayfa, Haber

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