Gaziantep'te Çocuklar "Su Oyunu Parkı"Nda Serinliyor

Gaziantep'te çocuklar, "su oyunu parkı"nda hem eğleniyor hem de serinleme imkanı buluyor.



Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte çocuklar ve gençler, Fıstık Park'taki "su oyunu parkı"nda vakit geçiriyor.



Gün boyunca açık olan parkta, su tabancaları, kovalar ve fıskiyelerin altında gönüllerince eğlenen çocuklar, bu sayede serinliyor.



Kemal Bahçe, sıcaklardan bunaldıklarını, serinlemek için parka geldiklerini söyledi.



Kardeşleri ve kuzenleriyle geldiği parkta çok eğlendiğini dile getiren Bahçe, "Havuza gidemiyoruz. Burada hem serinliyoruz hem de oyun oynuyoruz." dedi.



Çağan Ali Nur da oyun parkını sevdiğini ifade ederek, "Burası çok güzel. Sıcak havalar bizim için fırsat oldu. Su tabancaları, kovalarla oynayarak mutlu oluyoruz." diye konuştu.