Gaziantep'te çocuklar için "Altın Kız" adlı tiyatro sahnelendi Gaziantep'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen ve iyilik, yardımlaşma, paylaşma ve arkadaşlık temalarının konu alındığı "Altın Kız" adlı tiyatro, çocuklarla buluşturuldu.

Gaziantep'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen ve iyilik, yardımlaşma, paylaşma ve arkadaşlık temalarının konu alındığı "Altın Kız" adlı tiyatro, çocuklarla buluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sosyal yaşamın aksamaması amacıyla Büyükşehir Belediyesince kültürel faaliyetlere normalleşmeyle ve tedbirler doğrultusunda devam ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Yürüyen Sahne Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığınca kentteki Masal Park'ta "Altın Kız" çocuk tiyatrosu sahnelendi.

Tiyatro öncesi sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak oturma düzeninin sağlandığı etkinliğe gelen çocukların ateşi ölçüldü, el dezenfektanı, maske ve şapka dağıtımı yapıldı.

Keva Apostolova'nın kaleme aldığı, İsmail Bekir Ağlagül'ün Türkçe'ye çevirdiği Altın Kız adlı Bulgar halk masalından uyarlanan oyunla altın kalpli bir kız ile üvey annesi arasındaki ilişki masalsı bir şekilde katılımcılara canlandırıldı.

Çocukların gelişimine katkıda bulunmasının yanı sıra öğretici bilgiler de içeren tiyatro oyunu, çocuklardan büyük beğeni topladı.

Kaynak: AA