Gaziantep'te çocuğa yönelik yağma suçunu işleyen 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Gaziantep'te çocuğa yönelik yağma suçunu işleyen 2 kişi tutuklandı

AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te çocuğa yönelik yağma suçunu işleyen 2 kişi tutuklandı

Gaziantep'te çocuğa yönelik yağma suçunu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan suça sürüklenmiş 4 çocuktan 2'si tutuklandı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çocuğa yönelik yağma suçunu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan suça sürüklenmiş 4 çocuktan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil İlçesi Güvenevler Mahallesinde bir parkta E.K'ye (17) yönelik yapılan yağma olayının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, suça sürüklenen 4 çocuğu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 çocuktan 2'si tutuklandı, diğer 2'si ise serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Haberler

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