Gaziantep'te çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

AA - İrfan Aydoğdu - Güncel
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Gaziantep'te çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan kişi tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan kişi tutuklandı.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca, 13 yaşındaki bir çocuğun ailesinin şikayeti üzerine A.S. hakkında cinsel istismar şüphesiyle yakalama kararı verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.S, çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

Cumhuriyet, Gaziantep, Güncel, Haberler

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