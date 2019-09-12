Gaziantep'te çizgili sırtlan leşi bulundu

12.09.2019 20:26

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlanın leşi bulundu.

Nurdağı-Gaziantep kara yolu Kömürler Mahallesi sınırlarında, yol kenarında vahşi hayvan leşi gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Görevliler, çizgili sırtlan olduğu belirlenen hayvanın, araç çarpması sonucu öldüğünü tespit etti.

Hayvanın leşini çevredeki bir alana gömen yetkililer, daha önce Araban ve Yavuzeli ilçelerinde yaşadığı bilinen sırtlana, Nurdağı bölgesinde ilk kez rastlandığını vurguladı.

Kaynak: AA