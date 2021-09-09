GAZİANTEP'TE 'ÇIRAKLIĞI YAYGINLAŞTIRMA VE DESTEKLEME' PROTOKOLÜ İMZALANDI

GAZİANTEP Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile STK'lar ve kurumlar arasında 'Mesleki Eğitim Modelinde Çıraklığı Yaygınlaştırma ve Destekleme' protokolü imzalandı.

GAZİANTEP Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile STK'lar ve kurumlar arasında 'Mesleki Eğitim Modelinde Çıraklığı Yaygınlaştırma ve Destekleme' protokolü imzalandı.

Projenin hayata geçirilmesi için Gaziantep Valiliği'nde protokol imza töreni gerçekleşti. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Sıraç Ekin, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal katıldı.Proje kapsamında zorunlu eğitimi yarıda bırakan öğrencilerin tekrardan zorunlu eğitime dahil ederek tamamlamaları, mesleki becerilerinin tespit edilmesi ve meslek sahibi olmaları sağlanacak. Ayrıca işveren ve esnafın çırak talepleri ile öğrencilerin verileri yazılım üzerinden eşleştirilerek ihtiyaçlara yönelik eğitimlere başlanırken, öğrenciler, lise döneminde haftada bir gün okullarına gidecekler, diğer günler iş yerlerinde eğitimlerine devam ederek meslek sahibi olmaları sağlanacak.

İmza töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül işverenin personel sıkıntısı, vatandaşın ise iş sıkıntısına çözüm olacak bir protokol olduğunu ifade ederek okul ve meslek lisesi sayısında ciddi bir artış olduğunu mesleki eğitim konusunda da bütün kurumlar ile birlikte görev dağılımı yaptıklarını söyledi.

Gül,"Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yazılım bize arz ile talebi bir araya getirecek. Öğrencilerimize nerede ihtiyaç olduğunu göreceğiz. Bizim mesleki eğitim okulları sayısı 4'ten 48'e çıktı. Sayımızı 12 kat arttırdık ama öğrenci sayımızı da arttırmamız gerekiyor. 48'de bize yetmez, Gaziantep'te 150-200 tane mesleki eğitim veren merkeze ihtiyaç var. Bunu yapabilecek durumdayız ama öncelikle mevcut 48'in içerisini doldurmamız için hem sektörün hem de bizlerin sürekli gündemde tutmamız gerekiyor. Bu proje ile şunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Çocuklarımız hem eğitim alacak hem harçlığı olacak hem de meslek sahibi olacak? dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, eğitim sistemi ile devletin öğrenciler için hem çıraklık yapmaları hem de eğitim hayatlarına devam etmelerini sağladığını hatırlatarak, 'Bu şehrimizin, gençlerimizin geleceği için, onların gönüllü bir şekilde iş hayatına devam etmeleri için çok önemli bir imza. Biz Ahi Evran kültüründen gelen büyük bir medeniyetin taşıyıcılarıyız. Bizim geleneğimizde 'çıraklık ve ustalık' kültürü var. Çocuklarımız çırak olarak, kalfa olarak yetişmelerini sağlayacak bir altyapı ve mektep var. Bu protokol çok önemli. Bu verilen imkanlar çocuk işçiliğin önüne geçecek hem de yetişmiş insan sıkıntısını çözecek köklü bir çözüm olacak. Bu çalışma tamamlandığında hedef kitlemiz olan en az 7 bin çocuğumuzu sistemin içine katmış olacağız. Hem teoriyi hem pratiği öğreterek onları geleceğe hazırlayacağız? diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı