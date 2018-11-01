Gaziantep'te Çingene kız mozaiği heyecanı... Kayıp parçalar 26 Kasım'da ABD'den getirilecek

GAZİANTEP - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 26 Kasım'da ABD'den alınarak Türkiye'ye getirileceğini açıkladığı Çingene Kızı'nın mozaik parçaları Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenecek. Gazianteplilerin heyecanla beklediği parçaların sergileneceği müzeye ilgide artmaya başladı.

Zeugma Antik Kenti'nde bulunduğu günden itibaren Gaziantep'in simgesi haline gelen "Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp parçaları, yurt dışına kaçırılmış, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimleri ile kayıp parçalar, ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nde sergilenirken bulunmuştu. Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıkları nezdinde girişimler ve yapılan görüşmeler sonucunda ise imzalanan protokol ile ABD'ye kaçırılan parçalarının Türkiye'ye getirilmesi için anlaşma sağlanmıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise kayıp parçaların 26 Kasım tarihinde ABD'nin Chicago şehrinden THY uçağıyla Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

Çingene kızı eksik parçalarına kavuşuyor

Gaziantep'e getirilecek olan kayıp parçalar, Zeugma Mozaik Müzesine yerleştirilecek. ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Üniversitesi'nde sergilenen mozaiğin eksik parçaları 26 Kasım'da Gaziantep'e getiriliyor. Kayıp parçalar, Gaziantep'teki Zeugma Müzesi'ne yerleştirilerek, sergilenecek. Kayıp parçalara yer açmak için müzede hazırlık çalışmalarına başlanırken, bölge insanı da yıllardır yarım parçaları ile görme fırsatı buldukları Çingene kızını eksiksiz görebilecek olmanın heyecanını yaıyor.

Eksik parçaları görmek için sabırsızlandıklarını belirten müze ziyaretçileri, "Eksik parçaların getiriliyor olmasına çok sevindik. Umarım en kısa zamanda parçalar getirilir. Çünkü bu çok güzel ve sahip çıkılması gereken bir değer. Tüm parçaları ile çingene kızını görecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Parçalar geldikten sonra da mutlaka gelip, göreceğiz" diye konuştu.