Gaziantep'te cinayet

Gaziantep'te 17 yaşındaki Suriye uyruklu genç, parkta silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'ndeki Manzara Parkı'nda yerde hareketsiz birini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin Suriye uyruklu Muhammet Nağme (17) olduğunu, başından ve karnından silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Nağme'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekiplerin şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA