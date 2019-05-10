Gaziantep'te Cinayet

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çıksorut Mahallesi'nde İrfan Çiçek (27) ile B.E.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından evine giden B.E.G, bir süre sonra av tüfeğiyle geri dönerek Çiçek'e ateş etti.

Ağır yaralanan İrfan Çiçek, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Çiçek'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın ardından B.E.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İrfan Çiçek'in evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA