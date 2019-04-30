Gaziantep'te Cinayet
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan genç yaşamını yitirdi.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan genç yaşamını yitirdi.
Beydilli Mahallesi'nde yaşayan Kadir Çelikkol (25), evinin önünde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan şüpheli, bir süre sonra av tüfeğiyle dönerek Çelikkol'a ateş etti.
Olay yerinde hayatını kaybeden Çelikkol'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Öte yandan, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA