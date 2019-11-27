Gaziantep'te "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" programı

27.11.2019 21:14 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:20

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" düzenlendi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Turgay Coşkun, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürk Kültür Sahnesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Türk müziğinin önemine değinen Coşkun, halk müziğinin zenginliğine dikkati çekti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Coşkun, halk müziğinin sevilen türkülerini seslendirdi.

Kaynak: AA