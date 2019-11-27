Gaziantep'te "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" programı
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Gaziantep'te "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" programı

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" düzenlendi.

27.11.2019 21:14 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:20
Gaziantep'te

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve İl Müdürlüğü iş birliğinde "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" düzenlendi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Turgay Coşkun, (GAÜN) Atatürk Kültür Sahnesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Türk müziğinin önemine değinen Coşkun, halk müziğinin zenginliğine dikkati çekti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Coşkun, halk müziğinin sevilen türkülerini seslendirdi.

Kaynak: AA
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