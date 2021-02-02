Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

02.02.2021 20:49 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:52
Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Gaziantep'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile bireyleri arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirine pompalı tüfekle ateş ettiği kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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