Gaziantep'te çıkan orman yangını söndürüldü (2)
Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
01.08.2020 13:03 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:06
Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kentteki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.
Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA