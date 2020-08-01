Gaziantep'te çıkan orman yangını söndürüldü
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Gaziantep'te çıkan orman yangını söndürüldü

Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Gaziantep'te çıkan orman yangını söndürüldü
01.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 01.08.2020 13:02

Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kentteki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine, yangının saat 10.20 civarında çıktığını, ekiplerin kısa sürede olay yerine gittiğini söyledi.

Yılmaz, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğünden 33 araç ve 71 personel yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık yarım saat içinde yangın kontrol altına alındı. Ekiplerimizin soğutma çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Orman İşletme Müdürü Köksal Kaya da yangının büyümeden kontrol altına alındığını belirterek, "Anız yakmayalım ve biraz daha dikkatli olalım ki ormanlarımız yanmasın." dedi.

Kaynak: AA

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