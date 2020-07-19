Gaziantep'te çıkan orman yangını söndürüldü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
19.07.2020 18:31 | Son Güncelleme: 19.07.2020 18:39
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Alaca Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı, dozer ve greyder ile müdahale etti.
Mahalle halkının da desteğiyle yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Yangında yaklaşık 3 hektarlık kızılçam ormanı ve örtü zarar gördü.
Kaynak: AA