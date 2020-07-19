Gaziantep'te çıkan orman yangını söndürüldü Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Alaca Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı, dozer ve greyder ile müdahale etti.

Mahalle halkının da desteğiyle yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Yangında yaklaşık 3 hektarlık kızılçam ormanı ve örtü zarar gördü.

Kaynak: AA