Gaziantep'te çıkan orman yangını kısmen söndürüldü
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Gaziantep'te çıkan orman yangını kısmen söndürüldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Gaziantep'te çıkan orman yangını kısmen söndürüldü
29.07.2020 22:49 | Son Güncelleme: 29.07.2020 23:10

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Ağabey Mahallesi ile İdilli kırsalında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 15 arazöz, 5 su tankı, 5 iş makinesi ve 50 personelle müdahale ediliyor.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, yangın çıkan bölgede incelemede bulundu.

Kısmen söndürülen ve kontrol altına alınmaya çalışılan yangına, Hatay'dan gönderilecek yangın helikopteriyle de müdahale edilecek.

Kaynak: AA

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