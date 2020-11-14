Son dakika haberleri | Gaziantep'te çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi
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Son dakika haberleri | Gaziantep'te çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

14.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 14.11.2020 14:15

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te bir evde çıkan yangında 2'si itfaiye eri 3 kişi dumandan etkilendi.

Gaziantep'te bir evde çıkan yangında 2'si itfaiye eri 3 kişi dumandan etkilendi.

Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi Kamber Sokak'ta Suriye uyruklu 4 kişinin yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmeye başladı. Bu sırada 2 itfaiye eri ve evde yaşayan bir kadın dumandan etkilendi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından söndürülen yangın sonrası evde büyük çapta hasar oluştu.

Son dakika haberleri | Gaziantep'te çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri | Gaziantep'te çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri | Gaziantep'te çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberleri | Gaziantep'te çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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