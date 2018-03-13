Gaziantep'te Çiftçilere Seminer Verildi

GAZİANTEP (AA) – Araban ilçesinde, çiftçilere ürün zararlıları

konulu seminer verildi.

Araban Kaymakamlığı ve Araban Belediyesi işbirliğiyle Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda, çiftçilere bitki

zararlılarına karşı eğitim semineri verildi.

Araban

Kaymakamı Emin Bağlı, Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Gaziantep Üniversitesi Genel Sekreter

Yardımcısı Mehmet Ali Eminoğlu, Araban Meslek Yüksek Okulu Müdürü Erdihan Tunç,

İlçe Tarım Müdürü Yücel Kantar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, Araban

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, mahalle muhtarları ve çiftçilerin katılımıyla Araban Ovası'nda yetişen sarımsak, nohut, pamuk ve hububat zararlılarına karşı yapılması ön görülen mücadele yöntemleri ve gübreleme konularında çiftçilere eğitim semineri düzenlendi.

Seminerde konuşan Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Nevzat Aslan, Antep fıstığı üreticilerinin bahçelerinde bitki zararlılarına karşı duyarlı olmaları, dönemsel ilaçlama, gübreleme, budam ve benzeri bakım ile mücadele yöntemlerini eksiksiz yerine getirmelerinin verimliliği artıracağını kaydetti.