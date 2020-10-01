Şahinbey Belediyesi'nden çiftçilere yeni destek

- Şahinbey Belediyesi'nden çiftçilere yeni destek Şahinbey Belediyesi çiftçilere desteğini sürdürmeye devam ederken yapılacak yeni destekler için Gaziantep Valiliği öncülüğünde yeni protokol imzalandı.

- Şahinbey Belediyesi'nden çiftçilere yeni destek

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi çiftçilere desteğini sürdürmeye devam ederken yapılacak yeni destekler için Gaziantep Valiliği öncülüğünde yeni protokol imzalandı.

Daha önceden çiftçilere birçok defa destekte bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeni desteklerin verileceği müjdesini yeni bir protokol imzalayarak verdi.

Gaziantep Valiliğinde imzalanan protokol törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Gaziantep İl Müdürü Mehmet Karayılan katıldı.

Şahinbey sadece belediyecilik hizmeti vermiyor

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediyesi'nin tarım, eğitim ve sosyal belediyecilik anlamında üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını belirterek "Gaziantep birlikte iş yapma kültürünün yüksek olduğu bir şehir. Şahinbey'de de bu kültür, kendini bu tür projelerle gösteriyor. Şahinbey Belediyemiz sadece belediyecilik hizmetleri değil aynı zamanda eğitim, tarım ve sosyal hizmetlerle ilgili üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Dört yıldır yapılan projenin devamı anlamında yeni bir protokol yapıyoruz. Belediyemiz bu proje için 20 milyona yakın bir kaynak ayıracak. Bu tür destekler bu toprakların daha çok işlenmesi ve verimin artması anlamına geliyor. Ayrıca çiftçinin köyünde kalıp doğduğu topraklarda doyması anlamına geliyor. Emeği geçen Şahinbey Kaymakamımıza, Şahinbey Belediye Başkanımıza ve Tarım İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Çiftçilerimize 4 yıldır destek oluyoruz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey'de ekilen alanlarda ve elde edilen ürünlerde önemli oranda artış gerçekleştiğini belirterek "Özellikle pandemi sürecinde gördük ki tarım ürünleri çok stratejik bir ürün. Bu anlamda çiftçinin desteklenmesi çok kıymetli. Şahinbey Belediyesi olarak 4 yıldan bu yana Şahinbey'de çiftçilik yapan ve Tarım İl Müdürlüğümüze kayıtlı 5.500 çiftçimizin tamamını kapsayacak şekilde desteklerimizi sürdürdük. Bugüne kadar 6 bin 200 ton arpa ve buğday, 6 bin ton gübre, 14 bin ton yem, 750 bin adet zeytin, 150 bin adet fıstık fidanı, 243 aileye 2 bin 751 adet küçük ve büyükbaş hayvanın yanı sıra 1'er ton yem desteği, ihtiyacı olan ailelere ahır desteği sunduk. İmzaladığımız protokolle 2 bin ton arpa, bin 200 ton buğday, bu yıl ilk defa mercimek, yonca, İtalyan çimi desteği vereceğiz. Tarım İl Müdürlüğümüzün tespitine göre bu desteklerden sonra Şahinbey'de ekilen alanlarda yüzde elli, ürünlerde ise yüzde seksenin üzerinde artış meydana geldi. Bu projeye öncü olan Valimiz Davut Gül'e, Şahinbey İlçe Kaymakamımız Tahir Şahin'e, Gıda Tarım ve Hayvancılık Gaziantep İl Müdürü Mehmet Karayılan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Feride Pelin İnal