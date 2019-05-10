Gaziantep'te Çiftçilere Fide Desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 100 çiftçiye 4 milyon kırmızı biber fidesi dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Nurdağı Ziraat Odası önünde düzenlenen törendeki konuşmasında, dağıtılan fidelerin 80 dönüm alana dikileceğini ve yaklaşık 150 ton kırmızı biber elde edileceğini belirtti.

Önümüzdeki günlerde Oğuzeli ilçesinde de dolmalık biber fidesi dağıtacaklarını ifade eden Özsöyler, Nizip'te ise zeytin ve fıstık fidesi dağıtmaya devam edeceklerini kaydetti.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin her zaman çiftçinin yanında olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Büyükşehir, geçmişte olduğu gibi tohum, yem ve fide destekleriyle Gaziantep'te ve ilçelerinde çiftçimizin arkasında oldu. Biber fidesi dağıtımıyla da çiftçilerimize çok güzel bir hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyemiz, il tarım müdürümüz ve tarım daire başkanımız her zaman yanımızda oldular. Fatma Şahin tarıma, çiftçilerimize her zaman ayrıcalıklı davrandı."

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan da Türkiye'nin en iyi biberlerinin yetiştirildiği bölgede belediyenin yaptığı katkının önemli olduğunu vurguladı.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar ise belediye ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çiftçilere fideler dağıtıldı.

Kaynak: AA