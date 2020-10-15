Gaziantep'te çiftçilere 4 bin ton gübre desteği
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Gaziantep'te çiftçilere 4 bin ton gübre desteği

15.10.2020 20:21 | Son Güncelleme: 15.10.2020 20:24
Gaziantep'te çiftçilere 4 bin ton gübre desteği

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesince tarım üretimini artırmak amacıyla çiftçilere gübre desteği sağlandı.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesince tarım üretimini artırmak amacıyla çiftçilere gübre desteği sağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kapcağız köyünde düzenlenen törenle çiftçilere 4 bin ton gübre dağıtılmaya başlandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, desteklerin hizmet kalitesini gösterdiğini belirterek destekler için Şahinbey Belediyesine teşekkür etti.

Bu desteklerin kolay sağlanmadığına dikkati çeken Şahin, "Şahinbey ilçesi sıradan bir ilçe değil. 1 milyonun üzerinde nüfusu var. Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri. Eğer bu gibi bir ilçeyi hizmetle taçlandırmazsanız altından kalkamazsınız. Başkanımız da burada çok güzel ve özel hizmetler yapıyor. Bu nedenle Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bu ilçede üretim yapan çiftçilerimize de çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da yaklaşık 4 yıldır çiftçiye her anlamda destek olduklarına işaret ederek 2 gün önce de 3 bin 400 ton arpa, buğday ve mercimek tohumu dağıttıklarını aktardı.

Çiftçilere 4 bin ton gübre dağıtımı gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Bu destekler sayesinde Şahinbey ilçesinde 120 bin dekar olan ekim alanı yüzde 150 artış göstererek 280 bin dekara çıktı. Bu dağıtımlarla ekilmeyen tarlalar ekilmeye başladı. Bu da daha fazla ürün daha fazla kazanç anlamına geliyor. Bu sayede hem memleketimiz hem de çiftçimiz daha fazla kazanıyor. Her yıl 2 bin ton taban gübresi veriyorduk. Çiftçilerimiz bizden üst gübresi de istediler ve biz de onların taleplerini geri çevirmeyerek üst gübre desteğinde bulunuyoruz. Bu kapsamda 2 bin 600 taban gübresi, 1400 ton da üst gübresi olmak üzere 4 bin ton gübre dağıtımı yapıyoruz. Hizmeti de çiftçimizin ayağına getiriyoruz. Tırlarla getirilen gübreler çiftçilerimize teslim ediliyor."

Tahmazoğlu, hayvan yetiştiricileri için de şu ana kadar 14 bin ton yem dağıtımı yaptıklarını aktararak aralık ayında yeniden yem desteği sağlayacaklarının müjdesini verdi.

Dağıtım törenine Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, Şahinbey Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Güzel, Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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