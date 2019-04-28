Gaziantep'te, 'çiçek' Karnavalı

Gaziantep'te Sanko Park Alışveriş Merkezi'nin 10'uncu yılı kutlamaları kapsamında Çiçek Karnavalı kortej yürüyüşü düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Sanko Park Alışveriş Merkezi tarafından organize edilen Çiçek Karnavalı kortej yürüyüşüne Büyükşehir Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Sonka Park AVM Müdürü Niyazi Büyükaksu ve vatandaşlar katıldı. Botanik Bahçede'n başlayan kortejde, Gaziantep Belediyesi bandosu, çiçeklerle süslenmiş klasik arabalar ve bisikletlerler eşliğinde Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde son buldu. Yürüyüşün ardından AVM önünde halk oyunları gösterisi yapılarak, toprağa çiçek ekildi.

Kentin çiçeklerle donatıldığını ifade eden Sanko Park AVM Müdürü Niyazi Büyükaksu, Kentin her tarafının çiçeklerle donatıldı. Çiçek Karnavalı kapsamında gerçekleşecek kortej yürüyüşüne gelen herkese teşekkür ediyoruz. Çiçek Karnavalı etkinliği kapsamında Sanko Park'ta birbirinden eğlenceli ödüllü yarışmalar, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenci ve sanatçı resim çalıştayları, yetişkinler ve çocuklara özel etkinlik ve atölyelerde Gazianteplilere karnaval havasını yaşattık. Bu baharın tadını doyasıya yaşamak isteyenleri Sanko Park Alışveriş Merkezi'ne bekliyoruz dedi.

Kaynak: DHA