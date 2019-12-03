Gaziantep'te change oto operasyonu: 6 gözaltı
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Gaziantep'te change oto operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep'te polis, haciz şerhi bulunan araçları, motor ve şasi numaralarını değiştirerek satışa sundukları iddiasıyla 6 kişiyi gözaltına aldı.

03.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:54
Gaziantep'te change oto operasyonu: 6 gözaltı

'te , haciz şerhi bulunan araçları, motor ve şasi numaralarını değiştirerek satışa sundukları iddiasıyla 6 kişiyi gözaltına aldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalıntı ve tescil kayıtlarında yakalama haciz şerhi bulunan araçları, özel yöntemlerle motor ve şasi numaralarını değiştirerek satışa sunan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, change olarak bilinen yöntemle satışa sunulan 3 araç ve yakalama haczi bulunan 18 araca el konuldu.


Operasyonda, olayla bağlantılı olan 6 kişi gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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