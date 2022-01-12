Gaziantep'te change araç operasyonu

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te Asayiş Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği change araç operasyonunda motor ve şasi numarası değiştirilen 5 araç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonda motor ve şasi numarası değiştirilerek piyasaya sürülen 5 araç ele geçirildi. Satışı yapılan ağır hasarlı ve trafik kazasına karışmış tamiratı mümkün olmayan araçları, araç tamiratı yapan iş yeri sahiplerinin alıp sattıklarının tespit edilmesinin ardından Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 57 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Asayiş ekiplerinin Gaziantep kent merkezinde düzenlediği operasyonda 5 araç ele geçirildi. 5 araçtan, 2 aracın çalıntı araçlarla, 2 aracın yakalamalı-hacizli araçlarla ve 1 aracın ise motor-şasi numarası tespit edilemeyen araçla değiştirildiği belirlendi. El konulan araçların Kriminal Polis Laboratuvarında incelenmesine başlanıldı. - GAZİANTEP