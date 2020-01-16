16.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:22

Gaziantep'te cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçan, hırsızlık ve yağma suçlarından 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.P'nin Aydınbaba Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, İ.P'yi gözaltına aldı.

İ.P, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA