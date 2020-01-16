Gaziantep'te cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı
Gaziantep'te cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçan, hırsızlık ve yağma suçlarından 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.P'nin Aydınbaba Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, İ.P'yi gözaltına aldı.
İ.P, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.