Gaziantep'te Cezaevi Firarisi Yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden M.Y. adlı zanlının Hafız Paşa Mahallesi'ndeki bir ikamette olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri zanlıyı yakalayacağı sırada kovalamaca yaşandı.

Yüksekten düşerek ayağı kırılan M.Y. polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Tedavisinin ardından Nizip Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.