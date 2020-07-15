Gaziantep'te ceza sayısı vaka sayısıyla yarışıyor Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te kurallara uymayanları cezalar da durduramıyor.

Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te kurallara uymayanları cezalar da durduramıyor. Sosyal mesafe ve maske denetimi için sahaya inen polis, son 5 günde 21 bin 864 kişiye kuralları ihlalden cezai işlem uyguladı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın her gün açıkladığı vaka sayılarında altını çizerek dikkat çektiği 5 ilden biri olan Gaziantep'te alınan önlemler vatandaşlar tarafından adeta hiçe sayılıyor. Ne virüsten ne de ceza yemekten kaçınmayan vatandaşlara her gün denetimlerde cezai işlem uygulanıyor. Son 5 gündür kent genelinde yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kuralına uymamakta ısrar eden 21 bin 864 kişiye cezai işlem uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA