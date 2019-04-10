Gaziantep'te Çeşitli Suçlardan Aranan Zanlılar Tutuklandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan ve düzenlenen operasyonlarla yakalanan 6 zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kentte farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarla yakalanan Y.G.E, İ.S, N.G, H.S, H.F.A. ve Z.D, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

İşlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA