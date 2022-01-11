Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Gaziantep'te aranan şüphelilere yönelik düzenlenen "KOPARAN-4" operasyonunda 22 zanlı yakalandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te aranan şüphelilere yönelik düzenlenen "KOPARAN-4" operasyonunda 22 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için "KOPARAN-4" operasyonu düzenledi.
Kent merkezinde 125 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri
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