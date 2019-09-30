Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı iddiası

Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı iddiası

Gaziantep'in Nizip ilçesinde cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

30.09.2019 10:56
Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı iddiası

Gaziantep'in Nizip ilçesinde cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana gelen cep telefonu hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmada şüphelinin M.K. olduğunu belirledi.

Adresinde gözaltına alınan M.K, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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