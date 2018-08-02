Gaziantep'te Çatı Yangını

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, hasara neden oldu.

İsmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğünün de yer aldığı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın sonunda yangını çevredeki binalara sıçramadan söndürdü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen iki kişiye vatandaşlar yardımcı oldu. Yangında hasar meydana geldi.