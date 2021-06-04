Gaziantep'te, çatı katında çıkan yangın korkuttu

GAZİANTEP'te 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

GAZİANTEP'te 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğleden sonra Şirinevler Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Çatı katında kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı düşünülen yangın, alt kattaki evlere sıçradı. Dumanı gören vatandaşlar evlerden çıkarken, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını iki saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Binada hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen 2 kişiye ise ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca