Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk
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Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk

17.12.2020 15:24 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:29
Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk

GAZİANTEP'te, çarşıların bulunduğu bölgelerde yoğunluk devam ediyor.

GAZİANTEP'te, çarşıların bulunduğu bölgelerde yoğunluk devam ediyor. Sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yapılan caddelerde, polis ve zabıta ekipleri sık sık vatandaşları uyarıyor.

Vaka sayılarının düşüş gösterdiği Gaziantep'te, yoğunluğun en fazla olduğu ve çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde ise insanların sosyal mesafe kuralını ihlal edip, yan yana yürüyerek alışveriş yapmaya devam ediyor. Gaziler Caddesi'nde birçok kişi sosyal mesafe kuralına uymazken, bazı kişilerin ise maskelerini çene altına indiriyor. Caddede görev yapan polis ve zabıta ekipleri ise sık sık vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maskelerini doğru takmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Gaziantep'te polis ekiplerince dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske takma kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği saptanan 577 kişiye idari para cezası kesildi.

Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk
Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ.Ahmet KILIÇ

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