Gaziantep'te çarşılarda insan yoğunluğu
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Gaziantep'te çarşılarda insan yoğunluğu

05.01.2021 16:12 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:16
Gaziantep'te çarşılarda insan yoğunluğu

GAZİANTEP'te koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere rağmen çarşılarda yoğunluk yaşanıyor.

GAZİANTEP'te koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere rağmen çarşılarda yoğunluk yaşanıyor. Kentin en işlek noktalarından biri olan Gaziler Caddesi'ne giriş, oluşan kalabalık nedeniyle zaman zaman polis ekipleri tarafından durduruluyor.

Koronavirüs vaka sayısında düşüş yaşanan Gaziantep'te vatandaşlar, çarşıya akın etti. Kentin en büyük caddesi Gaziler Caddesi'nde, vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, alışveriş yapıyor. Polis ekipleri, yoğunluğun arttığı anlarda caddeye girişi kapatıyor. 

Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları maskelerini takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyarıyor.

Gaziantep'te polis ekiplerince dün gerçekleştirilen denetimlerde koronavirüs tedbirlerine aykırı davranan 529 kişiye 900'er lira ceza kesildi.


Gaziantep'te çarşılarda insan yoğunluğu
Gaziantep'te çarşılarda insan yoğunluğu
Gaziantep'te çarşılarda insan yoğunluğu
Gaziantep'te çarşılarda insan yoğunluğu
Gaziantep'te çarşılarda insan yoğunluğu
Gaziantep'te çarşılarda insan yoğunluğu
Gaziantep'te çarşılarda insan yoğunluğu
Gaziantep'te çarşılarda insan yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ

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